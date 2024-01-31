العبسي واصل لقاءاته في بروكسل: ضرورة مساعدة لبنان للخروج من دوامة الفراغ الذي يعيش فيه

واصل بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي جولته في بروكسل، والتقى مسؤول توسيع التعاون مع دول جوار الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، ثم المدير العام لمؤسسة ECHO بوبفسكي. واستعرض مع كل منهما الأوضاع الخانقة في لبنان.

وشدد على "ضرورة مساعدة لبنان للخروج من دوامة الفراغ الذي يعيش فيه" مطالبا بـ"رفع العقوبات عن سوريا وإيقاف دائرة العنف في غزة والانتقال الفوري لحلّ الدولتين". وأكد "ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية في كل من فلسطين ولبنان وسورية" .

بدوره، اشار رئيس الجمعية العالمية للروم الملكيين الكاثوليك ونقيب أطباء لبنان، يوسف بخاش، الى ان "مع مرور ثلاثمئة سنة على الشراكة بين الكرسي الرسولي في الفاتيكان والروم الملكيين الكاثوليك، واعلان سينودوس الكنيسة الرومية عن سنة يوبيل الكنيسة الملكية الـ300 نعمل اليوم على التحضير لمؤتمر للانتشار الملكي بالشراكة مع بطريركية انطاكيا وسائر المشرق واشراف العبسي، للتذكير بتاريخ الكنيسة الملكية وتسليط الضوء على الإنتشار الملكي في دول العالم وما حققه ابناء الطائفة طيلة القرون الماضية من نجاحات في الدول التي هاجروا اليها والمناصب التي شغلوها والدور الذي لعبوه على مستوى الكنيسة الام ، وأهمية إعادة لم الشمل واحياء التواصل وتفعيله لخلق نواة تعمل لمصلحة كنيستنا وابنائها والتخطيط لعقود مقبلة، والعمل مع المراجع المختصة لوضع كراسي أسقفية حيث لا تتوفر حتى الآن بخاصة في أوروبا".