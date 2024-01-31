رد الدعوى المقامة من كلود سمعان ضد والد الطفلة صوفي لعدم قانونيتها وتدريك المدعية الرسوم والنفقات

أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في المتن كارلا رحال حكمًا بالشكوى المقامة من قبل رئيسة لجنة التحقيقات في نقابة الاطباء كلود سمعان ضد فوزي مشلب والد الطفلة صوفي، التي تعرضت لخطأ طبي في مستشفى الروم، مطالبة بتعويض قدره 500 مليون ليرة أي 330 ألف دولار تاريخ تقديم الشكوى، مدعية أنّ والد الطفلة تخطى أصول التقاضي عندما تقدم بشكوى جزائية ضدها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، حيث أصدرت قاضي التحقيق ساندرا مهتار قرارا ظنيا في حق المدعية وفي حق نقيب الاطباء السابق ريمون صايغ بجرم اصدار تقرير كاذب من نقابة الاطباء.

وقضت القاضية رحال في حكمها ان ادعاء فوزي مشلب كان صحيحا وان التقرير الصادر من نقابة الاطباء لا ينطبق على الواقع الطبي للطفلة وان التقرير أخفى معطيات اساسية بهدف منع ظهورها لاسباب الضرر الدماغي. وان التقرير هو تقرير كاذب ينطبق على المادة 466 من قانون العقوبات حيث العقوبة سنتا سجن.

وخلص الحكم برد الدعوى أساسا لعدم قانونيتها، وبتدريك الطبيبة كلود سمعان الرسوم والنفقات كافة.

وقد تمثل المدعى عليه بوكيليه المحاميين أيمن جزيني وجورج خوري.