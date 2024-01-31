استقبل النائب ابراهيم كنعان وفداً من الأمم المتحدة ضم القائم بأعمال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ومدير منظمة الأغذية العالمية في بيروت عبد الله الواردات، ونائب مدير منظمة الأغذية العالمية في بيروت سو كانت.
واطلع الوفد كنعان على مشاريع الأمم المتحدة في لبنان، لاسيما على صعيد المدارس والمساعدات الانسانية للبنانيين والتي ارتفعت من 12 الف تلميذ عند بدء تنفيذ البرنامج في العام 2012 الى 100 الف تلميذ راهناً.
كما جرى عرض لأوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية بعد اقرار موازنة 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان عرض أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية بعد اقرار الموازنة مع وفد اممي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.