مديرية أمن الدولة أوقفت سوريًّا أوهم أشخاصًا بالحصول على أرباح ماليّة من خلال الاستثمار بموقع انشأه

أفادت مديرية أمن الدولة، في بيان، بأنّه "بهدف استمرارها في محاربة عمليّات النّصب والاحتيال، وبعد توافر معلومات حول إقدام أحد السّوريّين على إنشاء موقع إلكترونيّ تحت إسم "account.elontrad.net"، يقوم عبره بإيهام عشرات الأشخاص بالحصول على أرباح ماليّة من خلال الاستثمار فيه، أوقفت مديريّة الجنوب الإقليميّة في أمن الدّولة، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، السّوريّ (س.أ)".
ولفتت إلى الموقوف "اعترف خلال التّحقيق بأنّه كان يوهم عدداً من الأشخاص بإيداع مبلغ مالي قدره يراوح بين 2000 و 5000 دولار في موقعه الإلكترونيّ، مقابل الحصول على مقدار المبلغ نفسه بعد فترة، وقد عمد الموقوف إلى حذف الموقع وإقفال كلّ الحسابات الخاصة به، بعد استحصاله على أموالٍ طائلة من المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية أمن الدولة أوقفت سوريًّا أوهم أشخاصًا بالحصول على أرباح ماليّة من خلال الاستثمار بموقع انشأه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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