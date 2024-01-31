قبلان: الان البلد متروك للفراغ والنزوح والقطيعة والجريمة والفلتان واليد العاملة غير لبنانية

اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الى ان "لا شك ولا ريب أن البلد بوضعية حرب مرتبطة بصميم السيادة اللبنانية، وما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية مصلحة وطنية عليا، فيما الوضع السياسي كسول للغاية وذلك بانتظار الطبخات الخارجية، والتي تكون بالأغلب على حساب السيادة الوطنية، والآن البلد متروك للفراغ والنزوح والقطيعة والجريمة والفلتان واليد العاملة غير لبنانية في ظل كارثة اجتماعية صارخة واستهتار سياسي وحكومي توازياً مع أدوات أميركية تزيد من التنكيل بوضعية لبنان وتعمل على إغراق البلد بالأزمات والكوارث لأهداف لها علاقة بالإبتزاز السياسي والسيادي، فوضعية الدولة حدّث ولا حرج فلا مسؤوليات اجتماعية ولا صحية ولا إدارية ولا رقابية ولا اقتصادية، وسط شغور يطال صميم الإدارات العامة بسبب النكبة التي تحيط بموظفي القطاع العام وواقع الفشل السياسي، فيما الصراع على لبنان يزيد من طاحونة الأزمة السياسية ومخاطرها، ودون تسوية رئاسية لا حلول، وأمركة الحلول اللبنانية يعني ضياع لبنان، وانتظار الإنتخابات النيابية يضع لبنان بقلب أخطر لعبة دولية".

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