"حماس": جريمة بيت لاهيا تشير لتنفيذ جيش الاحتلال مجزرة بحق المدنيين وإعدامهم ميدانيا بعد التنكيل بهم

أشارت حركة "حماس"، إلى أنّ "جريمة بيت لاهيا تشير إلى تنفيذ جيش الاحتلال مجزرة بحق المدنيين وإعدامهم ميدانيا بعد التنكيل بهم".
ولفتت إلى "أننا ندعو المؤسسات الحقوقية إلى توثيق جريمة بيت لاهيا لمحاكمة هذا الجيش المجرم وقادته النازيين".
وفي وقت سابق، أكد نادي الأسير الفلسطيني، العثور على جثامين 30 قتيلا مكبلي الأيدي في شمال قطاع غزة، موضحا أن ذلك "دليل واضح على جريمة إعدام صهيونية بحقهم".
ولفت إلى أن هناك "معطيات متزايدة عن تعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام مع استمرار الإبادة الجماعية بالقطاع".
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