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أطعمة لنومٍ جيد بعيداً عن الأرق.. فيديو

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بغداد - ياسين صفوان - تجنّب
• الدهون المشبعة
• الكربوهيدرات المكررة
• الكافيين
• السكر

اعتمد
حمية البحر الأبيض المتوسط فهي تساعد على النوم جيد

هذا النظام الغذائي يشدد على تناول:

الفواكه والخضروات والحبوب
زيت الزيتون والأسماك والمأكولات البحرية
القليل من اللحوم الحمراء والسكر المضاف

تحصّن بالميلاتونين
تناول أطعمة تحتوي على الميلاتونين مثل:
الأسماك الدهنية
منتجات الألبان
الفواكه الحمراء
- مثل الفراولة والتوت الأزرق -

تناول الأطعمة الغنية بالألياف وبالتريبتوفان
مثل الفاصوليا ودقيق الشوفان

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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