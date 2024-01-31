انت الان تتابع خبر أطعمة لنومٍ جيد بعيداً عن الأرق.. فيديو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تجنّب
• الدهون المشبعة
• الكربوهيدرات المكررة
• الكافيين
• السكر
اعتمد
هذا النظام الغذائي يشدد على تناول: الفواكه والخضروات والحبوب
زيت الزيتون والأسماك والمأكولات البحرية
القليل من اللحوم الحمراء والسكر المضاف
تحصّن بالميلاتونين
تناول الأطعمة الغنية بالألياف وبالتريبتوفان
• الدهون المشبعة
• الكربوهيدرات المكررة
• الكافيين
• السكر
اعتمد
حمية البحر الأبيض المتوسط فهي تساعد على النوم جيد
هذا النظام الغذائي يشدد على تناول:
زيت الزيتون والأسماك والمأكولات البحرية
القليل من اللحوم الحمراء والسكر المضاف
تحصّن بالميلاتونين
تناول أطعمة تحتوي على الميلاتونين مثل:
الأسماك الدهنية
منتجات الألبان
الفواكه الحمراء
- مثل الفراولة والتوت الأزرق -
تناول الأطعمة الغنية بالألياف وبالتريبتوفان
مثل الفاصوليا ودقيق الشوفان