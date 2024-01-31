البرلمان العربي يشيد بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها جيبوتي في كافة المجالات

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي حققتها جمهورية جيبوتي في كافة المجالات بفضل الجهود التي تبذلها حكومة جيبوتي تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس الجمهورية، وتحقيق منجزات اقتصادية مهمة وسعيها بخطى حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بتنويعها لمصادر الاقتصاد وجذب الاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي، بما يلبي تطلعات الشعب الجيبوتي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي بالإنابة علي حسن بهدون، لرئيس البرلمان العربي، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها العسومي لجمهورية جيبوتي .

وثمن رئيس وزراء جمهورية جيبوتي بالإنابة، الجهود الحثيثة التي يقودها البرلمان العربي بقيادة العسومي، في تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم قضايا المنطقة ودعم الأمن والاستقرار في الوطن العربي والدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية الأولى والمركزية للعرب.

وأكد بهدون على انعكاس هذه الجهود على الدبلوماسية البرلمانية التي حققت العديد من النجاحات في سبيل تحقيق الترابط والتكامل العربي، وصون مقدرات الأمة العربية في ظل التحديات الراهنة.

وأعرب عن خالص تهانيه للعسومي بمناسبة تقلده وسام القائد السابع والعشرين من يونيو من قبل فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس الجمهورية وهو أعلى الأوسمة التي تمنحها جيبوتي، تقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها لخدمة قضايا أمتنا العربية والدفاع عنها .

