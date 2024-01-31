أنصار الله تكبد البحرية الأمريكية مليارات الدولارات جراء الضربات الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة سبوتنيك أنه بينما تنفق واشنطن مليارات الدولارات لتجهيز وحدات بحرية هجومية، فإن إحدى أهم تلك الوحدات أصبحت في وضع دفاعي أمام جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي لا يتم تصنيفها ضمن الجيوش النظامية.

وكشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر بـ"صواريخ بحرية مناسبة".

وتعد المدمرات إحدى أهم الوحدات البحرية في الأسطول الأمريكي، وتمثل نحو 20 في المئة من حجم قوته، التي تعرضت لما يمكن وصفه بـ"ضربة قاصمة" في الشرق الأوسط، إثر استهداف مدمراتها بأسلحة "أنصار الله".

وتنتمي "يو إس إس غريفلي" إلى فئة مدمرات "أرلي بيرك" المزودة بنظام "إيجيس" الدفاعي، الذي يمثل جزءا من مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي، وهو مصمم لاعتراض الأهداف الجوية المعادية في نطاقات مختلفة.

ويعني استهداف هذه السفينة أن أقوى مدمرة أمريكية تحمل أقوى نظام دفاعي صاروخي أمريكي، أصبحت في وضع الدفاع عن النفس أمام قدرات "أنصار الله" المتواضعة.