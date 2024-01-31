رئيس تحرير الجمهورية: هناك صراع بين الصحافة الورقية والإلكترونية

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن هناك صراعا بين الصحافة الورقية والإلكترونية والمفترض أن تكون العلاقة بينهم علاقة تكامل وليس صراع، موضحا أن هناك تحديات كثيرة تواجه الصحافة الورقية لاذنب لنا فيها لعل أبرزها انعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية على الصحف الورقية حيث نجد طن الورق يتخطى سعره 54 ألف جنيه بخلاف أسعار الأحبار وخلافه.

وأضاف رئيس تحرير جريدة الجمهورية خلال كلمته بندوة "الصحافة الورقية"، أنه ضمن التحديات التي تواجهها الصحافة الورقية هو التوزيع فهناك 57 مليون مواطن في القرى والنجوع لا تتاح لهم الصحف الورقية بسهولة فعليه الوصول إلى المدينة لشراء النسخة الورقية وهو أمر صعب فيضطر اللجوء إلى الصحافة الإلكترونية كبديل سريع ومتاح.

جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل الصحافة الورقية" التي عقدها معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته ال55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعلاء عبد الهادي رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب ويدير الندوة جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال 55 تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومي، في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يومي من 10 صباحا حتى 8 مساء، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحا حتى 9 مساء، وتأتي خطوات التطوير تباعا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعما للعدالة الثقافية، وتشجيعا لمبادرة أتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.