شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير أخبار الأدب: القارئ يحتاج "خلطة سحرية" ليتمسك بالصحافة الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى علاء عبد الهادي رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، إن الإقبال الكبير من المواطنين على معرض الكتاب الذى تخطى فيه عدد الزائرين 2 مليون زائر هو أكبر دليل على إهتمام المواطن بالكتب الورقية وبالتالى الصحافة الورقية وهو الأمر الذى يبث الأمل فى قلوب صناع الصحافة الورقية فى مصر.

وأضاف رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب خلال كلمته بندوة "الصحافة الورقية"، أن القارئ لن يتوجه لشراء الجريدة إلا إذا وجد بها ما يحتاجه، وهنا يأتى دور القائمين على الصحف الورقية وضرورة تقديم "خلطة سحرية" للقارئ تجعله يداوم على شراء الجريدة الورقية.

وأشار إلى أن الأمر لم يتعلق بأسعار الصحف الورقية فى الأسواق بقدر ما يتعلق بتقديم ما يحتاجه القارئ حيث أن هناك دول تتاح فيها الصحف الورقية مجانا ولكنها لم تجد إقبال من المواطنين، بينما فى مصر فللصحافة الورقية رونقها للقارئ مهما حدث ولكنها تحتاج تطوير يواكب الزمن الحالى والتطورات الإلكترونية الفائقة.

جاء ذلك خلال ندوة "مستقبل الصحافة الورقية" التى عقدها معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعلاء عبد الهادي رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب ويدير الندوة جمال الكشكى رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.