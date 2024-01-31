"الوطني الحر": استمرار الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية بالحكومة وبالبرلمان جريمة بحق الدولة

عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وناقشت جدول اعمال سياسي وتنظيمي، حيث أشارت في بيان إلى أنّه "مع ازدياد مخاطر توسّع الحرب في المنطقة واستمرار انسداد الأفق الرئاسي في لبنان، ارتفع منسوب الأزمات الضاغطة على حياة اللبنانيين، وفي هذا يناشد التيار الوطني الحر الكتل النيابية والسياسية لتبدأ حوارات فعلية وعملانية تفضي في اسرع وقت الى انتخاب رئيس للجمهورية بارادة اللبنانيين يحمل في شخصه المواصفات المطلوبة لهذه المرحلة. اذ ان استمرار الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية في الحكومة وفي المجلس النيابي جريمة بحق الدولة التي تتفكّك مؤسساتها امام اعين العالم ممّا يدفع باللبنانيين الى اليأس والهجرة ويسمح للعبة الدولية الخبيثة بالتعامل مع لبنان كساحة لتصفية الصراعات وحل مشاكل الآخرين".

ولفت إلى أنّه "من الواضح ان حكومة الكيان الاسرائيلي لا تريد وقفاً لاطلاق النار في غزّة لا بل تهدّد بمزيد من الحروب، وهذا بحد ذاته سبب كافٍ ليكون لبنان مستعداً لمواجهة اي احتمال ليس فقط بالاعتماد على المقاومة، بل بإعادة تكوين سلطة منسجمة ومتوازنة تملك برنامجاً انقاذياً واصلاحياً على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والادارية تحصّن لبنان وشعبه في هذه المرحلة الخطيرة".