كنعان: الموازنة وحدها لا تعالج المشكلة المطلوب الشروع بعلاج أمراض البلاد

أشار رئيس لجنة المنال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في تصريح له من الرابطة المارونية، إلى أنّ "الموازنة وحدها لا تعالج المشكلة".

ولفت إلى أنّ "المطلوب الشروع بعلاج أمراض البلاد وأولها الدَين العام والتهرّب الجمركي والتهريب والانطلاق بالتدقيق بموجودات المصارف وإعادة هيكلتها والقطاع العام".