مفرزة استقصاء شرطة بيروت أوقفت شخصاً مطلوبا للقضاء بجرم اختطاف فتاة قاصر

أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، الى أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول تواجد المدعو: ا. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)، والمتّهم باختطاف الفتاة القاصر: - ن. ط. (من مواليد عام 2009، لبنانيّة)، من إحدى القرى البقاعيّة، وتواجده في بيروت".

وكشفت المديرية، أنه "على الفور، باشرت عناصر المفرزة استقصاءاتها لمعرفة مكان المخطوفة وتوقيف الخاطف. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 27/01/2024، من توقيف المذكور، ومعه الفتاة القاصر، في محلّة طريق الجديدة".

وذكرت أنه "تبين أنّ مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحرّ بجرم خطف قاصر"، مؤكدةً أنهما "أودعا لدى فصيلة طريق الجديدة، للتّوسّع بالتّحقيق، وإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء".