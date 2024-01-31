اخبار العالم

الساموراي الياباني يعبر البحرين بثلاثية ويحجز مقعداً في ربع نهائي آسيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الساموراي الياباني يعبر البحرين بثلاثية ويحجز مقعداً في ربع نهائي آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480498-638423048906943412.jpeg

2024-01-31 | 14:34

الساموراي الياباني يعبر البحرين بثلاثية ويحجز مقعداً في ربع نهائي آسيا

1,633 مشاهدة

تأهل منتخب اليابان إلى ربع نهائي كأس آسيا؛ بعد تغلبه في دور الـ 16 على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
وحقق المنتخب الياباني الانتصار على نظيره البحريني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في آخر أيام دور ثمن النهائي من كأس آسيا.

افتتح منتخب اليابان أهداف المباراة عن طريق ريتسو دوان في الدقيقة 31 ثم عزز تقدم الساموراي اللاعب تاكيفوسا كوبو مع الدقيقة 49.


وقلص منتخب البحرين الفارق في الدقيقة 64 من عمر المباراة بهدف ذاتي سجله لاعب اليابان زيون سوزوكي، قبل أن يضيف منتخب الساموراي الثالث عن طريق أويدا في الدقيقة 73.

وينتظر منتخب اليابان منافسه في ربع نهائي كأس أمم آسيا ويقابل الفائز من لقاء ايران ضد سوريا الذي سيقام مساء اليوم الأربعاء في ختام لقاءات دور الـ 16.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا