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اعتقال مطلوبين بتهمة الإرهاب في الديوانية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "فجر اليوم وبعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت استخبارات ومكافحة الارهاب في الديوانية وقوة خاصة من الفوج التكتيكي التابع لقيادة شرطة الديوانية من الاطاحة باثنين من المتهمين بجرائم القتل وفق المادة 4 ارهاب والمادة 406 بعد ان كانوا متحصنين في مناطق نائية في منطقة السودة".

وأضافت، انه "استخدمت في العملية أحدث التقنيات الفنية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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