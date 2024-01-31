المقاومة الفلسطينية واللبنانية تنشر حصاد عملياتهم ضد الاحتلال التي نفذتها أمس

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المقاومة الفلسطينية واللبنانية، حصاد عملياتها التي نفذتها أمس الثلاثاء، واستهدفت خلالها عدد من المواقع وجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق.

وقالت المقاومة في بيان لها:

كتائب القسام:

استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بالقرب من مفترق الصناعة وسط مدينة غزة.

استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" ويشتبكون مع جنود كانوا حولها ويوقعونهم بين قتيل وجريح في محور غرب مدينة غزة.

استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في محور شمال غرب مدينة غزة.

سرايا القدس:

قصف بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محوري التقدم غرب وجنوب مدينة غزة.

استهداف بقذائف الـ (RPG) دبابتين ميركافا صهيونيتين وجرافة عسكرية من نوع (D9) في محور التقدم جنوب غرب مدينة خانيونس.

من قنص جندي صهيوني على متن دبابته المتوغلة في محيط الحي النمساوي جنوب غرب خانيونس.

استهداف 4 دبابات صهيونية بقذائف الـ (RPG) في منطقة العرايشية وجورة العقادة غرب مدينة خانيونس.

اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في منطقة عبسان الجديدة شرق خانيونس.

قصف بقذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 تحشداً لآليات وجنود العدو الصهيوني في محيط أبراج القلعة ومسجد خالد بن الوليد غرب خانيونس.

كتائب المجاهدين:

قصف تجمعات للقوات الصهيونية في شرق البريج بعدد من الصواريخ قصيرة المدى

استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 غرب مدينة غزة بقذيفة RPG وتحقق فيها إصابة مباشرة

استهداف مغتصبة نحل عوز برشقة صاروخية

اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الصهيوني في محيط منطقة الجوازات في غرب مدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة وتحقق إصابات مباشرة في صفوف القوات المعتدية

كتائب شهداء الأقصى:

اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة خانيونس.

اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود العدو الصهيوني في مختلف محاور التقدم غرب قطاع غزة.

تفجير دبابة صهيونية "بعبوة عاصف" شديدة الانفجار غرب مدينة خانيونس.

اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة و المناسبة مع جنود العدو الصهيوني وآلياته في محور التقدم غرب مدينة غزة.

اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف RPG مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم جنوب غرب خانيونس.

اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود العدو الصهيوني وآلياته في محاور التقدم غرب ووسط مدينة غزة.

كتائب شهداء الأقصى - طولكرم:

اشتباكات مع قوات الاحتلال الصهيوني وآلياتهم العسكرية المقتحمة لمخيم طولكرم بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة.

استهداف بشكل مباشر بالرصاص الكثيف نقاط القناصة التي تمركزت في عمارة آل القدومي في محور البلاونة، وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

كتائب شهداء الأقصى - جنين:

اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني الخاصة المقتحمة لمدينة جنين في منطقتي حي المراح ومحيط مستشفى إبن سينا.

المقاومة الإسلامية في لبنان:

استهداف تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابةً مباشرة.‏

استهداف قوة القناصة تجهيزات تجسسية مقابل قرية الوزاني وتصيبها إصابةً مباشرة.‏

استهداف تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابةً مباشرة.‏

استهداف مبناً ‌‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وتصيبه إصابة مباشرة.‏

استهداف موقع ‏الضهيرة بصاروخ بركان وتصيبه إصابة مباشرة.‏