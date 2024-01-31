شهداء الأقصى: نفذ مجاهدونا 22 مهمة قتالية أوقعت قتلى في صفوف الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق العسكري لكتائب شهداء الأقصى " أبو جهاد" في بيان له : نفذ مقاتلونا 22 مهمة قتالية خلال الأيام السابقة من خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة.

وأضاف البيان: كما تم قصف التجمعات والتحشدات بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى، واستهداف الآليات العسكرية بقذائف "R.P.G" في محاور التقدم داخل قطاع غزة، مؤكدين وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال.

وتبنى حزب الله، استهداف تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

وقالت قناة 14 العبرية: أضرار داخل منزل في المطلة بعد تعرّضه لصاروخ مضاد للدروع من لبنان.

كما أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، مع جنود وآليات العدو الإسرائيلي في محور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب غزة.

كما استهدفت كتائب القسام، جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارته على جحر الديك وسط قطاع غزة.