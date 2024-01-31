التنظيم والإدارة: مسابقات وظائف في 7 جهات والتفاصيل بالنصف الثاني من فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في بيان اليوم، طرح مسابقات للتوظيف في 7 جهات إدارية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن تفاصيلها تباعًا خلال النصف الثاني من شهر فبراير القادم،

وتشمل مسابقات لشغل 24 وظيفة باحث بيئي بوزارة البيئة، و1000 وظيفة إمام وخطيب، و1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، و250 وظيفة باحث قانوني، و50 وظيفة مهندس بمختلف التخصصات بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، و100 وظيفة سائق، و70 وظيفة عامل رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، و24 وظيفة مهندس بناء سفن، و4 وظائف أخصائي حاسبات آلية بالهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل، و18886 وظيفة معلم مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسيعلن الجهاز أيضا تفاصيل مسابقة لشغل 120 وظيفة أخصائي زراعي بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسابقة لشغل 238 وظيفة بهيئة الأبنية التعليمية، وفقا للبيان.