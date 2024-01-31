شكرا لقرائتكم خبر عن الهمشرى: حياة كريمة أهم مشروع قومى فى تاريخ مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الهمشري أمين عام المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، إن مشروع حياة كريمة يعتبر أهم مشروع مصرى على مدار الزمن، حيث أنه يواجه الكثير من التحديات التى تصب فى الأمن القومى نظرا لتعلقها بالمواطن المصرى.

وأضاف "الهمشري" خلال ندوة بعنوان "بناء الشخصية المصرية فى حياة كريمة" أن مشروع حياة كريمة أول مشروع قومى يذهب إلى المواطن ويتبادل معه الولاء، مشيرا إلى أن سكان المناطق العشوائية والأرياف كان يسيطر عليهم فكرة إهمال الدولة لهم وهو الأمر الذى قلل شعورهم بالانتماء إلى البلد ليأتى مشروع حياة كريمة يبث الولاء للبلد فى قلوبهم من خلال ما قدمه لهم من سكن آدمى وخدمات صحية وتعليمية وخلافه من الأمور التى كان يفتقدوها طوال العقود السابقة.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "بناء الشخصية المصرية فى حياة كريمة" التى عقدها معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور عمرو سليمان، المدير التنفيذي والمشرف على مشروع الشخصية المصرية، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اللواء محمد الهمشري أمين عام المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، ومروة حافظ رئيس مؤسسة أنا مصراوية، وتدير المناقشة د. يسر فاروق فلوكس رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية للإعلام والثقافة.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.