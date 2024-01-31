شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التحالف الوطنى: حياة كريمة غيرت وجه الحياة لأهالى الريف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن الريف المصرى كان يفتقر السكن الملائم والبيئة الصالحة لتربية أطفال وأجيال جديدة بخلاف إهمال فى التعليم والصحة والبنية التحتية وكثير من الأمور التى عمل عليها مشروع حياة كريمة ليغير كل هذه الأجواء ويعيش أهل الريف فى مسكن ملائم محاط بمنظومة صحية وتعليمية متقدمة تصلح لخدمته ل ١٠٠ سنة مقبلة لما يتوفر به من تطور كبير.

وأكد "زمزم" خلال ندوة بعنوان "بناء الشخصية المصرية فى حياة كريمة" أن مثل هذه البيئة خلقت قيم غير أخلاقية وانتشرت فيها البلطجة وتعاطى المخدرات وحوادث إجرامية وبالتالى تلاشت فكرة الإبداع والتعلم وهنا جاء التحدى لتغيير كل هذا لتقديم حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة عملت على 1500 قرية ريفية بتكلفة تتخطى 300 مليار جنيه وتستهدف 18 مليون شخص يتم تغيير وجه الحياة لهم في كل القطاعات والخدمات.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "بناء الشخصية المصرية فى حياة كريمة" التى عقدها معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور عمرو سليمان، المدير التنفيذي والمشرف على مشروع الشخصية المصرية، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اللواء محمد الهمشري أمين عام المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، ومروة حافظ رئيس مؤسسة أنا مصراوية، وتدير المناقشة د. يسر فاروق فلوكس رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية للإعلام والثقافة.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.