الخزانة الأميركية: واشنطن فرضت عقوبات على شبكة مالية لإيران وحزب الله اللبناني

افادت وزارة الخزانة الأميركية إن واشنطن فرضت اليوم عقوبات على ثلاثة كيانات وفرد واحد في لبنان وتركيا "لتقديم الدعم المالي المهم" إلى شبكة مالية يعتمد عليها لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الكيانات "ربحت إيرادات قدرها مئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك إلى الحكومة السورية".
واردفت انها فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين هما شركة هايدرو لتأجير معدات الحفر نظراً لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني وشركة "يارا أوفشور" لارتباطها بحزب الله.
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