إطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة واستهداف إسرائيلي لكفركلا وأطراف مارون الراس

أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا.

ولفتت القناة إلى أنّ "الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على اطراف بلدة مارون الراس، تزامنًا مع استهداف مدفعي على اطراف البلدة".

إلى ذلك، كشفت قناة "الجزيرة"، عن إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه محيط كريات شمونه في أصبع الجليل.