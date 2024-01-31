أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا.
ولفتت القناة إلى أنّ "الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على اطراف بلدة مارون الراس، تزامنًا مع استهداف مدفعي على اطراف البلدة".
إلى ذلك، كشفت قناة "الجزيرة"، عن إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه محيط كريات شمونه في أصبع الجليل.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق صواريخ باتجاه كريات شمونة واستهداف إسرائيلي لكفركلا وأطراف مارون الراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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