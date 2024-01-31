أعلن مسؤول أميركي اليوم، إن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة"، وذلك في خامس زيارة له للمنطقة منذ السابع من تشرين الأول.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: بلينكن سيزور الشرق الأوسط في الأيام المقبلة في 5 زيارة منذ 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.