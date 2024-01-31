مسؤول تركي: بوتين يزور تركيا يوم 12 شباط واردوغان يزور مصر في 14

اعلن مسؤول تركي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا للاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان يوم 12 شباط. وأوضح المسؤول أن أردوغان سيسافر إلى مصر يوم 14 شباط بعدما رقت الدولتان العلاقات الدبلوماسية وتبادلتا السفراء العام الماضي بعد عشر سنوات من توتر العلاقات.

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