بالفيديو والصور.. أمطار على بني سويف.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف سقوط أمطار متوسطة على شوارع المحافظة، مصحوبة برياح خفيفة، ما تسبب في تعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى.

من جانبه شكل الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، جرى ربطها بغرف فرعية بالمدن، لمتابعة التطورات وتلقي أية بلاغات أو حوادث تنتج بسبب الأحوال الجوية، كما رفعت مختلف الأجهزة المعنية حالة الاستعداد القصوى تحسبا لأي طوارئ، وأعلنت المستشفيات حالة التأهب استعدادا لوقوع أية حوادث طرق ناجمة عن سوء الطقس.

وطالب المحافظ مسؤولى قطاع شركة مياه الشرب وفروعها، برفع درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.