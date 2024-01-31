الأسماك تلحق باللحوم .. التضخم ونوات الشتاء تسببا في قفزة بالأسعار - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت أسواق الأسماك في محافظة البحيرة على مدار اليومين الماضيين، قفزة في الأسعار، سجلت زيادة تصل إلى 25% وسط حالة من الارتباك في حركة البيع والشراء.

يقول جمال الضبع - تاجر أسماك: "الزيادة مش بإيدينا السمك غالي علينا، البلطي إللي كنا بنبيعه بـ 70 من يومين بس النهاردة بـ 90 ومتوقع يزيد عن كده الأيام الجاية".

ويفسر الضبع أسباب زيادة الأسعار: " آخر أسبوعين كان فيه نوتين وراء بعض الغطاس والكرم، وأوقات القنوات المراكب مبتخرجش للصيد فالسمك بيقل وأسعاره بتزيد خصوصا البلطي والبوري إللي مش بيبقى فيه متاح غيرهم".

ويضيف الضبع: " بخلاف تأثير النوات، التضخم هو كمان ليه دور ما هو مش معقول اللازمة والفراخ هيزيدوا والسمك هيفضل من غير زيادة، النهاردة كيلو الزيت بقى بـ 100 جنيه".

وتقول أسمهان - ربة منزل: "البلطي أول الشهر كنت باشتريه بـ 65 النهاردة انصدمت والبياع بيقولي بـ 90، طاب هنعمل إيه، إحنا كنا بنروح للسمك لما الفراخ واللحمة يزيدوا".

ويقول علي محمود - موظف: " كل يوم بقينا بنسمع سعر بيختلف عن إللي قبله، ومش عارفين السبب إيه، أكيد لازم يكون فيه حل، لأن الزيادات الموجة دي مجنونة فعلا".