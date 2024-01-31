إحالة العاملين بـ 7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعه في نطاق إدارتي بنها وطوخ.

جرت متابعة مراكز شباب الأشراف بدجوى وطنط الجزيرة وبرشوم الكبرى والسيفا وطحلة وكفر طحلة والفخورة وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها أمام الأعضاء والزوار.

أما مركز شباب دجوى والعمار الكبرى يمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم ، كما شملت المتابعه مركز شباب اكياد دجوى وجزيره الأحرار وكفر الرجالات وبرشوم الصغرى وكفر الفقهاء مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

كما تبين استخراج إيصالات رسمية نظير تأجير الملاعب، وجرى التبية بفتح المراكز في أوقات العمل الرسمية لاستقبال الأعضاء والرواد خلال إجازة نصف العام تمهيدا لممارسة أنشطتهم المختلفة.

كما أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.