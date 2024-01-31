اعلنت القيادة المركزية الأميركية بان قواتنا استهدفت ودمرت صاروخ أرض-جو جاهز للإطلاق تابع للحوثيين في اليمن. ولفتت القيادة المركزية في بيان، الى ان القوات الأميركية حددت وجود صاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن واعتبرت أنه يمثل "تهديدا وشيكا للطائرات الأميركية".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: قواتنا استهدفت ودمرت صاروخ أرض-جو جاهز للإطلاق تابع للحوثيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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