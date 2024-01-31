نتنياهو لعائلات الاسرى في غزة: كلما حافظنا على السرية زادت احتمالات الإفراج عنهم

اشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في اجتماع عقده مع ممثلي عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة المحاصر، إلى إن "جهدا حقيقيا يبذل لإعادة المحتجزين في غزة، لكن من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تنفيذ مثل هذه الخطوة".

واوضح نتانياهو بحسب بيان أصدره مكتبه، بان "هناك جهد حقيقي يبذل في هذا السياق". وأضاف أنه "من السابق لأوانه القول كيف سيحدث ذلك، لكن الجهود تبذل في هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه الساعات تحديدا"، وشدد على أن الحفاظ على السرية يمنع عرقلة هذه الجهود.