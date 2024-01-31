اعلنت وزارة العدل الأميركية إن السلطات الأميركية وجهت اتهامات إلى أربعة مواطنين صينيين في جرائم تتعلق بتهريب مكونات إلكترونية أميركية المنشأ إلى إيران. وذكر مساعد وزير العدل بقسم الأمن القومي ماثيو أولسن في بيان، "على مدى أكثر من عشر سنوات، من المزعوم أن المتهمين أعدوا مخططا لتهريب أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة إلى الحرس الثوري الإيراني والوكالة الإيرانية المتهمة بتطوير صواريخ باليستية وطائرات مسيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل الأميركية تتهم 4 مواطنين صينيين بتهريب إلكترونيات أميركية الصنع إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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