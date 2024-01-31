قائد الجيش التقى البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان والسفير التونسي في لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان وتناول البحث شؤونًا مختلفة. كما استقبل السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام يرافقه الملحق العسكري العميد قيصر صفطة، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كذلك التقى رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، والنائب مارك ضو وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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