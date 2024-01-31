لقاء بين قيادتي فتح وحماس في السفارة الفلسطينية: لمواجهة أي عابثٍ بأمن واستقرار المخيمات وجوارها

التقى وفد من قيادة حركة فتح في لبنان اليوم، في مقر سفارة دولة فلسطين، وفداً من قيادة حركة حماس في لبنان بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور.

وضم وفد حركة فتح كلاً من امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات، امين سر اقليم حركة فتح حسين فياض، عضو قيادة حركة فتح في لبنان اللواء منذر حمزة ونائب امين سر اقليم حركة فتح في لبنان غسان عبد الغني.

وضم وفد حركة حماس كلاً من ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي، نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه، مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة في لبنان ايمن شناعة، منسق العلاقات السياسية للحركة في لبنان مشهور عبد الحليم ومسؤول العلاقات العامة للحركة في لبنان خالد اسماعيل.

ووجّه اللقاء تحيّة اجلال وتقدير لشهداء شعبنا وجرحانا واسرانا وصمود وبسالة ومقاومة أبناء شعبنا الفلسطيني على ارض وطنه وثباته امام الة الحرب الصهيونية والإبادة الجماعية وبوجه المشروع الصهيوني الذي يستهدف شعبنا وقضيتنا، مؤكدين الرفض المطلق للمقترحات والبرامج التي يتم طرحها وتستهدف حقوق شعبنا وثوابته الوطنية.

وتم التأكيد على تمتين وتعزيز وتطوير العمل الفلسطيني الموحّد في لبنان في إطار وحدة فلسطينية جامعة، لمواجهة أي عابثٍ بأمن واستقرار مخيماتنا الفلسطينية وجوارها والحفاظ على مسيرة نضالنا الفلسطيني المشترك.

وطالب المجتمعون الدول التي علقت مساعداتها لوكالة الأونروا بالعودة عن قرارها، باعتبار وكالة الاونروا الجهة الدولية التي كُلفت برعاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتمثل شريان الحياة لهم وشاهداً حياً على نكبة شعبنا الفلسطيني وحقه في العودة.