كشافة الرسالة: العناية الالهية انقذت المسعفين جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارة الاسعاف في بليدا

اعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيان، بانه نفذت طائرة مسيرة معادية غارة على ساحة بلدة بليدا ادت الى إصابة سيارة اسعاف للدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية إصابة مباشرة جراء الغارة ونجا المسعفون بعناية الهية، ويعمل فريق الاطفاء في الجمعية على اخماد الحريق في احدى المباني المتضررة.

وفي بيان آخر، اعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية بانه شارك عناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بعمليات الإنقاذ والإطفاء ورفع الأنقاض بعد الغارة الإسرائيلية على بلدة بيت ليف.