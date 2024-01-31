اشتباكات ضارية تسقط قيادات إرهابية في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اندلعت اشتباكات ضارية بين القوات الصومالية وعناصر من حركة الشباب الإرهابية في مدينة بيدوا، مما أسفر عن مصرع عدد من عناصر الحركة وفق بيان صادر عن مسؤولين في ولاية جنوب الغرب. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بعد شن المقاتلين هجوما على قاعدة تضم القوات الإقليمية بالقرب من مدينة بيدوا. وتقع مدينة بيدوا عاصمة إقليم باي على بعد حوالي 250 كلم جنوب غرب مقديشو، وتقوم القوات الإثيوبية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بحماية أمنها.

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