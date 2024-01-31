شكرا لقرائتكم خبر كتائب حزب الله العراقي تعلن عملياتها ضد أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كتائب «حزب الله» العراقية تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية، «دفعا لإحراج الحكومة العراقية».

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي في بيان، إن طريق ذات الشوكة صعب عسير وضرائبه كبيرة، والأحرار السائرون فيه يدركون أن الأثمان مهما عظمت تهون أمام تحقيق رضا الله ونصرة المستضعفين، وقد اتخذت المقاومة كتائب حزب الله قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة الصمود بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين.

ولفت «إننا إذ نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال - دفعا لإحراج الحكومة العراقية - سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى.