شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: العدالة الدولية غابت عن مجازر غزة.. ومصر لم تدخر جهدا لدعم الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العدالة الدولية غابت عن مايجرى من مجازر بحق الشعب الفلسطيني بغزة، لكن رغم ذلك مصر سخرت كافة الإمكانيات من أجل التوصل إلى حل سياسي يسهم في وقف قرار إطلاق النار ووقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، إلى أن مصر لم تتاجر أو تستغل القضية الفلسطينية لخدمة أغراض سياسية في المحافل الدولية، بل على النقيض فقد حرصت على لم شمل الفصائل الفلسطينية من جانب وعلى الصعيد الأخر تسعى إلى التوصل مع كافة الأطراف الدولية، بشكل دائم من أجل الضغط على إدارة نتنياهو لحلحلة الأزمة و وقف العدوان، بجانب دورها في صفقة تبادل الأسرى التي ساهمت في حدوث هدنة إنسانية لبضعة أيام داخل القطاع، ومازالت تلعب دوراً سياسيًا في هذا الملف.