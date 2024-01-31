القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة تجارية أميركية كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةً تجاريةً أميركيةً "كول" كانتْ متجهةً إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعدةِ صواريخَ بحريةٍ مناسبة أصابتها بشكلٍ مباشر".

وكشفت القوات، أن "هذه العمليةَ تأتي بعدَ ساعاتٍ فقطْ من استهدافِ القواتِ البحريةِ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ للمدمرةِ الأمريكيةِ (يو إس إس غريفلي) بعدةِ صواريخَ بحريةٍ في البحرِ الأحمر، وكانتِ الإصابةُ مباشرةً ودقيقةً بفضلِ الله"، مؤكدةً أنها "مستمرةٌ في تقديمِ الدعمِ والإسنادِ للشعبِ الفلسطيني في قطاعِ غزةَ، وذلك بمنعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ وإدخال الغذاء والدواء للشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

وشددت على أنها "ستواجهُ التصعيدَ الأميركيَّ البريطانيَّ بالتصعيدِ ولن تترددَ في تنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ واسعةٍ ونوعيةٍ رداً على أيِّ حماقةٍ بريطانيةٍ أميركيةٍ ضدَّ اليمنِ العزيز".