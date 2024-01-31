الخارجية الروسية: بوغدانوف عرض مع سفير لبنان تصاعد التوتر في المنطقة

اعلنت وزارة الخارجية الروسية ان "الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير لبنان لدى موسكو شوقي بو نصار الوضع في غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان واليمن.

وجرت خلال المحادثة مناقشة متعمقة حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط، مع التركيز على المواجهة العسكرية في قطاع غزة، وتصاعد التوتر في جنوب لبنان واليمن".

كما أشارت الوزارة، إلى أن "الجانب الروسي أكد موقفه الثابت والداعم لوحدة وسيادة الجمهورية اللبنانية وسلامة أراضيها، وعدم جواز المزيد من التوسع الجغرافي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت الوزارة: "كما تم الإعراب عن الأمل في أن يتمكن اللبنانيون من تجاوز الأزمة المؤسساتية سريعا على أساس التوافق المتبادل من خلال انتخاب رئيس للبلاد".

وختم البيان: "كما تم بحث القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الروسية اللبنانية الودية التقليدية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي منتظم".