كنعان: إذا توفرت الارادة نستطيع انتخاب رئيس من دون مساعدة الخارج ويكون راعيا لقرارنا فقط

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الى أنني "اتحفظ عن تصنيف من قام بالحملة على البطريرك الراعي، وارفض رفضا قاطعا المساس به وما حصل يضرب الوحدة الوطنية".

ولفت كنعان، في حديث للـ"lbc"، الى أننا "قد نختلف بالرأي ولكن الاتهامات ضد الراعي باطلة ولن تؤثر على بكركي، ونحن في بلد ديمقراطي لكن المساس بالبطريركية يمس بلبنان، والراعي زار الجنوب وموقفه من الحرب واضح وينسجم مع رأي اللبنانيين ويرفض زجنا في حرب لا دخل لنا بها".

وأكد أنه "ليس بالمناكفات تنحل مشاكلنا، وانتخاب الرئيس هو الحل الوحيد فالبلد "مش ماشي" وعلينا ملء الفراغ بأسرع وقت ممكن، ونتشكر من يقوم بدعم لبنان من أجل انتخاب رئيس ولكن علينا القيام بهذه الخطوة داخليا وأدعو كافة الافرقاء لانتخاب رئيس سريعا، ويد واحدة لا تصفق"، مضيفاً "نستطيع "خلق اللحظة" لانتخاب رئيس وإذا توفرت الارادة نستطيع انتخاب رئيس من دون مساعدة الخارج، ويكون راعيا لقرارنا فقط".