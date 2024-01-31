مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس، مع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، الدعم الممكن تقديمه للمفوضية لتعزيز جاهزيتها لتنفيذ عملية انتخابات المجالس البلدية، جاء ذلك خلال اجتماعهما في العاصمة طرابلس.

أشارت مفوضية الانتخابات إلى أن اللقاء يأتي في إطار الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، موضحة أنه جرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وآخر مستجدات عملية انتخاب المجالس البلدية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة إلى المفوضية في هذا المجال.

وجدد المبعوث الأممي لدى ليبيا التأكيد على استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية، مشيداً بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها مفوضية الانتخابات ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.

فيما أعرب السايح من جانبه عن تقديره لكل جهود بعثة الأمم المتحدة في مجال الخبرات الدولية وتكنولوجيا الانتخابات والتي تهدف في مجملها إلى تنفيذ عملية انتخابية ذات جودة ومصداقية.

وكتب المبعوث الأممي عبر حسابه على منصة «إكس»: أطلعني الدكتور عماد السايح على الاستعدادات لإطلاق انتخابات المجالس البلدية في 97 بلدية في جميع أنحاء ليبيا في الأسابيع المقبلة.

الى ذلك، وجهت فرنسا دعوة إلى رئيسي مجلسي النواب والأعلى الليبيين لزيارة باريس في الربع الأول من فبراير الجاري، لبحث سبل معالجة الخلافات حول قوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية، وتقريب جهات النظر في ظل الخلافات التي ظهرت بينهما خلال الأسابيع الماضية، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر، أن الجانب الفرنسي يسعى للعل دور أكثر فاعلية خلال الأسابيع الماضية بهدف الدفع نحو تحقيق توافق بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى وجود رغبة فرنسية في حل الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن.