الخارجية الروسية: المساعدات الإنسانية المخصصة للأوكرانيين يتم بيعها عبر الإنترنت

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء بأن المساعدات الإنسانية التي تم توفيرها لأوكرانيا للمحتاجين يتم بيعها عبر الإنترنت.

وقالت المتحدثة الروسية في مؤتمر صحفي نقلت عنه وكالة (تاس) الروسية أنه "مؤخرًا، كشف جهاز الأمن الأوكراني عن نتائج جديدة حول اختلاس وزارة الدفاع الأوكرانية للأموال أثناء شراء الأسلحة. وهذه المرة، يبلغ المبلغ 40 مليون دولار".

وأضافت "ووفقًا لوسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية الأوكرانية، فإن بعض المنظمات غير الربحية تسرق المساعدات الإنسانية الأجنبية على قدم المساواة، إنهم يوردون كل ذلك إلى المتاجر لبيعها مقابل المال. علاوة على ذلك، حتى بعض منصات التسوق الأوكرانية عبر الإنترنت واسعة النطاق بدأت في بيع المساعدات الإنسانية".

وبحسب زاخاروفا، لا أحد يهتم بحقيقة أن جميع المساعدات مصنفة. وأضافت: "في ظل غياب الضوابط المناسبة، أصبحت المنظمات غير الربحية في أوكرانيا أعمال فساد حقيقية".

وفي سياق آخر خلال المؤتمر، أكدت زاخاروفا أن روسيا تعتقد أن تصريحات الممثلين الإسرائيليين بشأن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة غير لائقة واستفزازية.

وأشارت الدبلوماسية الروسية ردًا على سؤال حول المؤتمر الذي صدرت فيه مثل هذه التصريحات "قلنا منذ البداية أن أي حديث عن ترحيل الفلسطينيين غير مقبول. ونعتبر مثل هذه الاستفزازات من المسئولين الإسرائيليين غير مناسبة".

وأكدت أن هذه التصريحات تتعارض مع الأساس القانوني الدولي للتسوية في الشرق الأوسط، كما تغذي النزعات المعادية للعرب في المجتمع الإسرائيلي وتنتهك حقوق سكان القطاع. وأضافت: "نأمل أن تقدم الحكومة الإسرائيلية تقييما مناسبا لهذا الخطاب الخطير، لأنه استفزازي حقا".