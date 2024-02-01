الاحتياطي الفدرالي الاميركي يبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا خلال اجتماعه الرابع على التوالي

صوت الاحتياطي الفدرالي الاميركي لصالح الابقاء على اسعار الفائدة خلال اجتماعه الرابع على التوالي، واوضح إن "المخاطر لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف تتجه نحو توازن افضل". واكد في بيان انه سيبقي سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض ثابتا عند أعلى مستوى له منذ 23 عاما بين 5,25% و5,50%.

واوضح انه من غير المرجح ان تبدأ لجنته المعنية بتحديد أسعار الفائدة بخفض أسعارها "حتى تكتسب ثقة اكبر بان التضخم يتجه بشكل مستدام نحو نسبة 2%".

وانخفض مقياس التضخم لدى الاحتياطي الفدرالي إلى أقل من معدل سنوي قدره 3,0% في حين ظل النمو الاقتصادي متينا عند 2,5% في 2023 وظل معدل البطالة قريبا من ادنى مستوياته التاريخية.

وكتبت دايان سوونك كبيرة الاقتصاديين في شركة "كاي بي ام جي" KPMG في تدوينة هذا الأسبوع "الارقام كانت حتى الآن جيدة جدا".

اظهرت ارقام جديدة نشرتها الأربعاء شركة "اي دي بي" ADP ان التوظيف في القطاع الخاص قد تباطأ أكثر من المتوقع هذا الشهر، مما يؤكد بشكل اكبر التقدم الذي احرزه الاحتياطي الفدرالي.