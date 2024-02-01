انت الان تتابع خبر الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت في بيان، أن "القوات البحرية نفذت العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة التجارية الأمريكية كول وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر".

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية اليمنية للمدمرةِ الأمريكية "يو إس إس غريفلي" بعدة صواريخَ بحرية في البحر الأحمر، مؤكدة أن الإصابة كانت مباشرة ودقيقة.



وأفادت القوات المسلحة بأنها "مستمرة في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك بمنع الملاحة الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرينِ الأحمر والعربي حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء للشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة".

وجدد البيان التأكيد على أن "كافة السفن الأمريكيةِ والبريطانية في البحرينِ الأحمر والعربي هي أهداف مشروعة للقوات المسلحةِ اليمنية طالما استمر العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن".