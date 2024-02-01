البيت الابيض: المقاومة الإسلامية في العراق نفذت الهجوم ضد القوات الأميركية في الأردن

أعلن البيت الأبيض أن "المقاومة الإسلامية في العراق تقف وراء هجوم بمسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة عسكرية في الأردن".

واوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "إن دوائر الاستخبارات لدينا تميل إلى فرضية أن مجموعة المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم عددا من الفصائل الموالية لإيران، نفذت الهجوم".

وأصيب عشرات الجنود الأميركيين في الحادث الذي توعدت على إثره الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات انتقامية رداً عليها، مؤكدة في الوقت نفسه عدم نيتها توسيع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.