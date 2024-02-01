ترند اليوم| أول ظهور لعبد الله السعيد في الزمالك.. ومسلسل حالة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مسلسل حالة خاصة

طرحت منصة "watch it" الحلقة التاسعة والعاشرة من مسلسل "حالة خاصة"، من بطولة غادة عادل وطه دسوقي وهي الحلقات الأخيرة من المسلسل الذي عرض منذ بداية شهر يناير الجاري.

Watch it تطرح الحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

عبد الله السعيد

ظهر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز في نادي الزمالك، منذ قليل، للتوقيع على عقود انتقاله إلى الأبيض بشكل رسمي، وأنهت إدارة الزمالك التعاقد مع ثنائي بيراميدز عبدالله السعيد، سيف فاروق جعفر، قبل ساعات من غلق باب القيد.

أول ظهور لعبدالله السعيد داخل نادي الزمالك (صورة)

قام عبدالله السعيد لاعب الزمالك الجديد بالتصوير داخل النادي الأبيض منذ قليل قبل إعلان الزمالك ضمه بشكل رسمي.

رسالة عبدالله السعيد إلى جمهور الزمالك

يسابق مجلس إدارة نادي الزمالك الزمن، من أجل حسم صفقة عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز بشكل رسمي اليوم، قبل غلق باب القيد.

هل يحسم الزمالك صفقة عبدالله السعيد في اللحظات الأخيرة؟