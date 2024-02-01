"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا ميناء حيفا بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​"، في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونُصرةً لأهلنا في ​غزة​، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين ال​فلسطين​يّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميّة فـي العراق اليوم الخميس 2024-02-01، بواسطة الطّيران المسيّر؛ ​ميناء حيفا​ في أراضينا المحتلّة في فلسطين"، مؤكّدةً "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

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