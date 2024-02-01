انضمام أرمينيا رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية

انضمّت ​أرمينيا​ رسميًّا إلى ​المحكمة الجنائية الدولية​.

وأشار الممثّل الرّسمي لأرمينيا في القضايا القانونيّة الدّوليّة يغيشي كيراكوسيان، لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "نظام ​روما​ الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دخل رسميًّا حيّز التّنفيذ بالنّسبة لأرمينيا، في الأوّل من شباط الحالي".

وأوضح أنّ "الانضمام إلى المحكمة الجنائيّة الدّوليّة، يعطي أرمينيا أدوات جدّيّة تمنع وقوع جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية على أراضيها"، لافتًا إلى أنّ الأمر "مرتبط قبل كلّ شيء ب​أذربيجان​"، الّتي دخلت في حربين مع أرمينيا على منطقة ناغورني قره باغ.

وكان قد اعتبر النّاطق باسم الكرملين ​دميتري بيسكوف​، في تشرين الأوّل الماضي، بأنّ أرمينيا اتخذت "قرارًا خاطئًا" بالمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة، وهي خطوة وصفتها الخارجيّة الرّوسيّة بأنّها "غير وديّة".

يُذكر أنّ المحكمة الجنائيّة الدّوليّة الّتي تتّخذ من ​لاهاي​ مقرًّا، كانت قد أصدرت مذكّرة توقيف بحقّ الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، على خلفيّة الحرب في ​أوكرانيا​ و"التّرحيل غير القانوني للأطفال إلى روسيا". وباتت يريفان الآن ملزمة بتوقيف بوتين بحال دخوله أراضيها.