"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "هدوءًا مشوبًا بالتّرقّب والحذر الشّديدَين، يسود القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح ومنذ منتصف اللّيل الفائت، انطلاقًا من محور سهل المجيديّة- الغجر- خراج ​بلدة الماري​، امتدادًا حتّى منطقة ​العرقوب​ وحاصبيا و​مزارع شبعا​ المحتلّة، وذلك بعدما كانت القوّات الإسرائيليّة قد وسّعت دائرة اعتداءاتها ضدّ المناطق المحرّرة في العرقوب وحاصبيا، مستهدفةً أطراف ​كفرشوبا​، كفرحمام، الهبّاريّة وراشيا الفخار".

وأشار إلى أنّ "هذا الهدوء تخرقه من حين لآخر، طلعات استكشافيّة للطيران الحربي الإسرائيلي فوق فوق حاصبيا والعرقوب، وصولًا حتّى المرتفعات الغربيّة لجبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيا والقلب الشّرقي لمرتفعات جبل الشّيخ".