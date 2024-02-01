في صحف اليوم: لودريان آت بدفع مزدوج ويحمل أفكارًا جديدةً وحوار الخماسية "كلٌ يُغني على ليلاه"

بعد بدء حراك سفراء دول "اللّجنة الخماسيّة" الخمس في السّاعات الأخيرة، حول الاستحقاق الرّئاسي، أكّدت مصادر دبلوماسيّة معنيّة بحراك "الخماسيّة"، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "هذا الحراك يرتكز على اولوية التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، بمعزل عن التطورات الامنية في جبهة الجنوب، ونعتقد انّ هذه التطورات تشكل دافعا قويا للتعجيل بهذا الانتخاب. وقد نوّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالجهد الذي تقوم به اللجنة، وكان واضحا في تأكيده القيام بكل ما يمكن ان يساعد على انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن".

وأشارت إلى أنّ "الدخول في اسماء المرشحين ليس من مهمة اللجنة الخماسية، فضلاً عن انه يُربك او بمعنى يفشل مهمّة اللجنة، خصوصا ان اللجنة من بداية عملها اكدت بوضوح أن رئيس جمهورية لبنان لا يستطيع احد من الخارج ان يفرضه على اللبنانيين. ومن هنا فإن اللجنة معنية فقط في الدفع الى توافق اللبنانيين على رئيس، وليست معنية على الاطلاق بأسماء المرشحين، ولا تستطيع ان تقرر نيابة عن اللبنانيين؛ فهذا أمر منوط بهم وحدهم فهم اصحاب القرار في ذلك ويقرّرون من سيختارونه لرئاسة الجمهورية".

وركّزت المصادر على أنّ "اللجنة تشكل عامل دفع اساسي لحسم الملف الرئاسي في لبنان، وهذا ما نعبّر عنه بوضوح لكلّ الأفرقاء، وكذلك ستعبّر عنه اللجنة في الافكار الجديدة التي سيحملها معه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته الى بيروت، للدفع بالملف الرئاسي الى الامام، ونعتقد انّ موعد زيارته قد اقترب؛ ونحن على تواصل مستمر معه".

ورفضت المصادر الكشف عن ماهية تلك الافكار الجديدة، موضحةً أنّ "الاساس فيها هو تسريع انتخاب الرئيس في لبنان. ولكن يجب ان ننتبه الى مسألة اساسية، وهي انّ الدول الخمس لديها ما يشجعها على التحرك نحو لبنان، ولكن هذا الامر يبقى غير كافٍ ما لم يتفاعل اللبنانيون ايجاباً مع جهود اللجنة، ما يعني ان الحل اولاً واخيراً هو بيد اللبنانيين".

وردا على سؤال عما تردّد عن تعارض اميركي وسعودي مع الحراك القطري في بيروت، شدّدت على أنّه "كما سبق واكد سفراء اللجنة، فإنّ دول اللجنة الخماسية على موقف واحد من الملف الرئاسي، غايتنا الوحيدة هي تفاهم اللبنانيين واجراء الانتخابات الرئاسية، فواشنطن، وكما لمسنا من السفيرة الأميركية ليزا جونسون، تشدّ في هذا الاتجاه اكثر من اي وقت مضى، وكذلك السعودية التي لخّص السفير وليد بخاري اهتمامها بالملف الرئاسي، بأنها تريد أن ترى لبنان وقد تجاوز أزمته وانتقل الى مرحلة الرخاء والازدهار؛ والخطوة الاولى لذلك تتجلى في انتخاب رئيس".

لودريان: دفع مزدوج

في السّياق، ذكرت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ "اللجنة الخماسية تراهن على استفاقة لبنانية تعجّل في حسم الملف الرئاسي، وتعتبر عدم التوافق او التفاهم بين اللبنانيين ضرباً لمصلحة لبنان"، كاشفةً أنّ "موعد زيارة لودريان إلى لبنان لم يتحدد بعد، لكنه لم يعد بعيداً". ونقلت عن مستويات فرنسية رفيعة المستوى قولها "إنها تعوّل على مهمته في بيروت، ونجاحه في إقناع القادة السياسيين في لبنان بالانخراط في حل رئاسي".

واعتبرت المصادر، وفق ما سمعته من تلك المستويات، أنّ "من السذاجة الافتراض أن لودريان سيأتي الى بيروت خالي الوفاض، بل هو آت بما يبدو انه دفع مزدوج، حيث أنه مدفوع من جهة من اللجنة الخماسية وفق برنامج حلّ رئاسي سريع في لبنان، ومدفوع من جهة ثانية بدعم وزخم كبيرين من الايليزيه، إذ ان ملف الرئاسة في لبنان في صلب اولويات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومصمّم على ايجاد حل توافقي سريع له، إدراكاً منه لحاجة هذا البلد القصوى في ظل الظروف التي يمر بها والمنطقة لانتخاب رئيس، وهذه الاولوية توازي اولوية إطفاء التوترات وعدم مفاقمة الوضع في لبنان؛ وخفض التصعيد ومنع توسّع الحرب القاسية إليه".

هل الحوار ممكن؟

من جهتها، لفتت مصادر مسؤولة، في حديث إلى "الجمهورية"، تعليقًا على تأكيد اللجنة الخماسية انها ليست بوارد ان تطرح او تزكّي مرشحاً بعينه لرئاسة الجمهورية، تاركة لللبنانيين ان يتوافقوا على اي شخصية يختارونها، حيث لا "فيتو" من قبلها على اي مرشح، إلى أنّ "موقف اللجنة هذا يشكل دعوة غير مباشرة للبنانيين للدخول في حوار فيما بينهم، لبلوغ هذا التوافق. الحل هنا، حيث لا بد من توافق على رئيس، وهذا التوافق يتطلب حوارا، ولكن فكرة الحوار غير مُستساغة داخلياً، لأن مبدأ الحوار مرفوض من قبل جهات لبنانية فاعلة سياسيا ومسيحيا؛ وكم من دعوة الى هذا الحوار أطلقها نبيه بري وكان مصيرها الفشل وعدم التجاوب مع المبادرات الحوارية".

وأشارت إلى أنّ "بناءً على الرفض السابق للمبادرات الحوارية، وبناء على مواقف الأفرقاء التي لم تتبدّل من الحوار وضرورة التوافق، إنّ فكرة إجراء حوار بين اللبنانيين تبدو مستحيلة في الداخل. حتى انها لا تبدو ميسّرة في الخارج، "لأنّه ما حدا فاضيلنا بَرّا"، وتبعاً لذلك أخشى اننا سنبقى في ذات الدوامة الى ما شاء الله".

حوار "الخماسيّة"... كلّ يُغني على ليلاه...بانتظار التقارير!

على صعيد متّصل، كشفت مصادر متابعة لجو اجتماع رئيس مجلس النّواب نبيه بري مع سفراء دول "اللجنة الخماسية"، يوم الثّلثاء الماضي في عين التينة، لصحيفة "الديار"، أنّ "على عكس كل ما قيل، فلا شيء تغير واستدعى حراك اللجنة الخماسية"، موضحةً أنّ "سبب التحرك الجديد للدول الخمس، بدءا من السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وقطر ومصر، لم يعرف اصلا حتى الساعة، لا سيما ان الحديث كان نفسه الذي تردده كل دولة على حدة في ما خص الملف اللبناني واستحقاق الرئاسة".

وجزمت أنّ "اي اسم او مرشح رئاسي لم يأت اعضاء اللجنة الخماسية على ذكره، فالحديث كان كالعادة عموميا، بحيث كان بخاري اكثرهم تكلما وكأنه بدا ماسكا لزمام الامور، حيث كرر وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للبنان، وعدم ربط هذا الاستحقاق بتطورات غزة".

وأكّدت اوساط متابعة للحراك الخارجي، لـ"الديار"، أنّ "كل الكلام على توافق غير صحيح، الا على نقطة واحدة وهي عدم ربط الرئاسة بانتهاء الحرب على غزة"، لافتةً إلى "تباين عميق بين السعودية ومعها الولايات المتحدة من جهة، وقطر من جهة اخرى، اذ عمل الموفد القطري ابو فهد خلال وجوده في بيروت، على اعادة طرح فكرة الخيار الثالث كحل وسطي، وتزكية اسم المدير العام للامن العام اللواء البيسري، الذي يعتبر اسمه مطروحا بشكل جدي على عكس ما يظن كثر، ولو انه يُشهد له بابتعاده عن الاضواء وانكبابه على العمل بصمت، ولا يضع هذا الموضوع اولوية، فهو يدرك تماما ان الوصول الى سدة الرئاسة لا يمكن ان يتم الا بتسوية كبيرة تشمل الجميع اذا اتت لمصلحة جهة وسطية".

وأضافت: "البيسري الذي يصفه عارفوه بالذكي والواقعي، يدرك تماما ان لا حزب "بظهره"، فهو غير مدعوم من فريق سياسي، ولو ان اسمه قد يشكل تقاطعا بين الفرقاء اذا رست التسوية المنتظرة على جهة تسووية. علما ان الاجواء وتطورات ميدان غزة والجنوب لا توحي حتى الساعة بان "من يقترب من بعبدا" سيكون وسطيا".

ورأت مصادر موثوقة للصحيفة، أنّ "من الواضح أن قطر تغرد خارج سرب "الخماسية" بالتسويق للبيسري، فيما السعودية واميركا لا تزالان تدعمان ضمنا وصول قائد الجيش جوزيف عون الى بعبدا".

وشدّدت على أنّ "عجلة الرئاسة لم تتحرك بعد، حتى ان تحرك "الخماسية" قد يكون اتى على قاعدة قطر تحركت فالسعودية ارتأت التحرك، بما معناه ان حراك "الخماسية" الذي تقوده السعودية عبر البخاري، يرجح انه اتى في هذا التوقيت بالذات كردة فعل على الحراك القطري، الذي كان بدأ يسوق ويعمل على فكرة الخيار الثالث".

واعتبر أنّ "أكبر دليل على ان حراك وحوار الخماسية الذي بدا وكأن "كل فريق يغني على ليلاه"، لم ينتج شيئا وهو بلا اساس يبنى عليه، ان لقاءاتهم اقتصرت على بري، والتوجه راهنا هو لاعداد كل جهة لتقريرها، تمهيدا لرفعه الى المعنيين في بلادهم وفي مقدمهم وزراء الخارجية".